Российская «Мста-С» запустила «Краснополь-Д» на 43 километра

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра. Об этом Министерством обороны России журнала «Армейский сборник».

Отмечается, что речь идет о модифицированном снаряде семейства боеприпасов «Краснополь», использующем спутниковую навигацию и способном уничтожать находящиеся на значительном расстоянии цели. В статье указывается, что другая САУ — «Коалиция-СВ» — способна запускать «Краснополь-Д» на расстояние 70 километров.

В публикации сообщается, что работы по совершенствованию высокоточных боеприпасов семейства «Краснополь» продолжаются.

В мае «Высокоточные комплексы» заявили, что опытную эксплуатацию версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов успешно завершили.