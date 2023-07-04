Германия назвала стоимость отправленного оружия на Украину

Германия передала Киеву в 2023 году оружия на 1,65 миллиарда евро. Общую стоимость отправленного оружия на Украину назвало министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«Нынешние показатели выданных разрешений демонстрируют постоянную поддержку Германией Украины в ее самообороне», — отметил госсекретарь министерства Свен Гигольд.

Всего за это время ведомство выдало отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму примерно 5,22 миллиарда евро. Большая часть общей стоимости (4,74 миллиарда евро) приходится на оружие для ЕС, НАТО, Украины и Южной Кореи.