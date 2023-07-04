Вооруженные силы России применяют особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, нанося сокрушительный удар по украинским военнослужащим. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его словам, благодаря использованию специальных артиллерийских снарядов, способных дистанционно создавать новые минные поля, наносится сокрушительный удар по ВСУ, которые уверены, что путь свободен после разминирования.

«Россия очень эффективно использует их для создания этих заградительных поясов. (…) То, как это делают русские, очень умно», — отметил он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Обозреватель Forbes отметил, что Киев бросил своих бойцов на минные заграждения 8 июня, что обернулось катастрофическими потерями.