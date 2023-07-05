Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео с кадрами уничтожения техники ВСУ экипажами российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО. По информации военкора, ВС РФ ударили по украинской боевой машине на Южно-Донецком направлении.

На видео Минобороны РФ показали кадры удара экипажей Ка-52 по украинской бронетехнике. Российские военные поразили цель прямым попаданием.

11 июня Минобороны РФ также публиковало видео уничтожения «Аллигаторами» бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Экипажи Ка-52 вскрыли выдвижение техники противника и нанесли удар управляемыми ракетами по трем боевым бронированным машинам противника.