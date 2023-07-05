Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Невельского на территории ДНР был ликвидирован склад боевых припасов Вооруженных сил Украины.

По словам представителя военного ведомства РФ, в районе Невельского в Донецкой народной республике удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских военных. Информация о потерях со стороны ВСУ в настоящий момент не приводится.

До этого МО РФ уточнило, что российские войска нанесли поражение трем группам ВСУ у Артемовска.

Также Минобороны сообщило о пресечении деятельности украинской группы диверсантов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.