Кулеба заявил о сдвиге графика обучения украинских пилотов на F-16

Одна из стран Запада обещала Киеву начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 еще в июне, однако так и не приступила к процессу подготовки. Как сообщает ТАСС, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию «ошибкой в расчетах».

«Это означает, что график начинает сдвигаться», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что сейчас Киев работает со всеми причастными сторонами, чтобы максимально ускорить этот процесс. Какая именно страна передвинула график обучения, министр не уточнил.

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский высказывал недовольство западными партнерами, которые затягивают обучение летчиков из Украины пилотированию F-16. Тогда он заявлял, что график тренировочных миссий все еще отсутствует. Позднее представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киев не хочет давить на западные страны в этом вопросе, так как зависит от их поддержки.