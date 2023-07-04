В США раскрыли, как Запад серьезно подставил Украину

Поставленная Францией военная техника пополняет список плохого западного оборудования, которое привело к гибели украинских солдат во время наступления ВСУ, сообщили СМИ.

Как сообщил американский портал Military Watch Magazine, украинские старшие офицеры сетуют на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте против России, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей.

Обозреватели утверждают, что это не первый подобный случай, поскольку некоторые виды вооружения, предоставленные Италией и Германией, также были признаны ВСУ некачественными, неисправными и опасными.

Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.