Дроны «Баба-яга» атаковали граничащий с Украиной российский регион

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» атаковали Брянскую область. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По информации издания, с беспилотников на приграничный пост в Суземском районе российского региона были сброшены три мины.

«Баба-яга» — тяжелые беспилотники с большой грузоподъемностью. У них есть несколько радиоканалов, которые защищены от помех по навигации по разным частотам. Дроны могут лететь по сложным маршрутам и выполнять заранее запланированные действия без операторов — то есть они способны функционировать без связи.

Днем ранее, 3 июня, из-за украинского обстрела Трубчевского района загорелись два жилых дома. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал.