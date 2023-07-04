Минобороны прокомментировало попытку Киева атаковать Новую Москву и Подмосковье

Минобороны РФ прокомментировало попытку Киева атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье беспилотниками утром во вторник, 4 июля. Как сообщает РИА Новости, ВСУ совершили террористическую атаку пятью БПЛА.

Четыре дрона были сбиты на территории Новой Москвы и уничтожены средствами противовоздушной обороны. Еще один подавили средства радиоэлектронной борьбы — он рухнул на территории Одинцовского района Московской области.

В результате попытки теракта пострадавших и разрушений в столичном регионе нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что атака произошла около 6:00 мск. В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, а очевидцы заявляли о падающих обломках.