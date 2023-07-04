Мобилизация: последние новости на сегодня 4 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 июля 2023, в материале «Рамблера».

Жителя Забайкалья осудили за надписи против СВО

Житель Забайкальского края приговорен к 1 году ограничения свободы за надписи на объектах инфраструктуры, формирующие «негативное отношение к Вооруженным силам РФ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Как говорится в сообщении, житель города Могочи писал надписи в поддержку Украины и против армии России и мобилизации на объектах железной дороги, а также на железобетонных блоках автодороги.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Из Прикамья в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Прикамья. Об этом пишет интернет-портал «БезФормата».

Солдатам отправили все самое необходимое — тепловизоры, оптические прицелы, маскировочные сети, средства гигиены, одежду и другое. Посылки прибудут уже в среду. Уточняется, что перечень необходимых вещей составили сами мобилизованные, контрактники и добровольцы из Пермского края.

Волонтеры из Тамбова доставили гуманитарную помощь военнослужащим и мобилизованным

Волонтеры из Тамбова доставили российским солдатам, участвующим в боевых действиях на территории Украины, маскировочные сети, дорогостоящее оборудование, кубы для воды, медикаменты, инструменты, строительные материалы, снаряжение и другие необходимые вещи. Об этом пишет «Новый век» со ссылкой на пресс-службу администрации Тамбова.