Спецоперация на Украине 4 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 июля 2023 года.

Раскрыты документы о подготовке украинских летчиков к борьбе с Россией

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Украина готовила военных летчиков к началу боевых действий с Россией еще в 2019 году. Об этом свидетельствуют документы из Харьковской академии ПВО, которые попали в распоряжение РИА Новости.

Как пишет издание, один из материалов — магистерская диссертация выпускника лётного факультета, лейтенанта Станислава Сороколата. В ней указано, что наибольшую опасность для армии страны будет представлять именно авиационная группировка противника, и только воздушные силы смогут эффективно ей противостоять. Далее Сороколат прямым текстом указывает на подготовку украинской авиации к началу боевых действий.

«Для развития успеха своих войск в современных операциях <...> важное значение приобретает обеспечение маневра войск и непосредственного их всестороннего обеспечения. Только транспортная авиация способна осуществить перевозку войск, вооружения, боеприпасов и других материальных средств», — написал он.

Для обозначения противника Сороколат использует слово «желтые» и поясняет, что это условное наименование противника, территория которого «совпадает с территорией Российской Федерации».

Российские истребители поразили пункты ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации и один опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Он пояснил, что российская авиация нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Кадыров рассказал об уничтожении «Ахматом» позиций ВСУ в Наумовке

Батальон «Ахмат» уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Наумовке. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru.

Он написал, что украинские бойцы укрепились в населенном пункте Наумовка и, предположительно, хотели отстоять этот участок, а в перспективе и продвинуться дальше. Однако батальон «Ахмат» нарушил их планы «точными попаданиями крупнокалиберных снарядов»