Социологи зафиксировали резкий спад поддержки Пригожина

Уровень поддержки основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина упал более чем вдвое. Это следует из данных компании Russian Field, которая подвела первые социологические итоги после попытки мятежа в июне, передают «Известия».

Если до 24 июня деятельность основателя ЧВК «Вагнер» в ходе СВО положительно оценивали 55 процентов респондентов, то спустя несколько дней осталось всего 29 процентов. При этом доля недовольных выросла с 14 до 39 процентов.

Отмечается, что ранее популярность Пригожина постоянно росла на фоне успехов вагнеровцев в ходе специальной военной операции (СВО). Сейчас 69 процентов опрошенных поддержали мнение, что шансов совершить успешный переворот у ЧВК не было с самого начала. В целом подавляющее большинство респондентов удовлетворены тем, как разрешился конфликт.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина батькой Махно-2.