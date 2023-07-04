Малые ракетные корабли ВМФ России вооружат комплексами "Панцирь-МЕ"

Об этом пишет РИА Новости. Это корабли проекта "Каракурт". Он добавил: если раньше на корабли ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь-МЕ". Он действует в рамках интегрированных систем, в единой системе управления.