Малые ракетные корабли ВМФ России вооружат комплексами "Панцирь-МЕ"
Все малые ракетные корабли ВМФ России вооружат зенитными ракетными комплексами "Панцирь-МЕ". ЗРК уже успешно прошел испытания на корабле проекта "Каракурт".
Генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов заявил, что теперь будут предлагать заказчикам малые ракетные корабли, вооруженные проверенным "Панцирем".
Об этом пишет РИА Новости. Это корабли проекта "Каракурт". Он добавил: если раньше на корабли ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь-МЕ". Он действует в рамках интегрированных систем, в единой системе управления.
Гендиректор считает, что сегодня корабль должен иметь хорошую артиллерию, ракетный комплекс - "Калибр", "Панцирь", который полностью обеспечит ПВО.