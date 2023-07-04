Кулеба заявил, что одна из стран еще не готова обучать пилотов F-16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что одна страна обещала приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 в июне, но в итоге график сдвинулся из-за ошибки в расчетах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет», — сказал он.

Министр также добавил, что Киев сейчас работает с союзниками над максимальным ускорением всех процессов. Власти рассчитывают получить F-16 уже в 2023 году, однако издание Politico со ссылкой на некоторых западных чиновников проинформировало, что это случится не раньше 2024 года.