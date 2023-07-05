Несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил, заявил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием. По словам Клинцевича, украинские войска не способны достичь первого эшелона обороны ВС РФ и киевские генералы «начинают тянуть время».

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Зеленский требует все больше и больше вооружения, потому что якобы не хватает. На самом деле он не видит положительного для ВСУ результата. 58 стран помогают Киеву бронетехникой, вооружением, обмундированием. Но украинская армия, которую готовили восемь лет, не может уже месяц прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил, ту, где минные поля, надолбы, где первая линия окопов, — поделился мнением Франц Клинцевич.

По словам экс-сенатора, от «полосы обеспечения» до рубежа обороны первого эшелона еще вглубь около 20 км, но «ВСУ оказались беспомощны добраться до них».

Ранее руководитель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным действиям на линиях фронта в Запорожской области. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.

Украинское военное наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, причем основное направление атаки украинских вооруженных сил сосредоточено в Запорожской области. Киев использует бригады, подготовленные при поддержке НАТО и оснащенные западной военной техникой, включая танки Leopard.