Стало известно о критическом отставании флота НАТО от российского

Арктический флот Североатлантического альянса отстает от российских сил, представленных в регионе, на 10 лет в военно-технологическом плане, рассказал глава Финского института международных отношений Саму Пауккунен. Об этом пишет Reuters.

Пауккунен пояснил, что Россия проводит спецоперацию на Украине, задействует в ней значительные силы. Вместе с тем, в операции не участвуют ни российский Северный флот, ни расквартированные в регионе стратегические бомбардировщики.

По его словам, Москва не только не сокращает гарнизоны, но еще и активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике.