Финляндия начала обновлять железную дорогу ради НАТО

В Финляндии на фоне присоединения к НАТО начали модернизировать железную дорогу, связывающую страну со Швецией. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, в случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и оборудования через Балтийское море может оказаться под угрозой. В то же время обновление путей позволит быстрее перебрасывать военную технику Североатлантического альянса.

Стоимость проекта оценивается в 37 миллионов евро. Он включает в себя электрификацию железнодорожной линии между финской станцией Лаурило и шведским городом Хапаранда, а также повышение безопасности железнодорожных переездов, расширение ферменных мостов, строительство новых станций. Ожидается, что модернизация завершится в 2024 году.