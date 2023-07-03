Финляндия начала работать над модернизацией железной дороги, которая упростит сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и новой границей альянса с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что до февраля 2022 года электрификация единственного железнодорожного сообщения между Швецией и Финляндией стоимостью 37 миллионов евро была призвана предоставить местным жителям возможность за ночь преодолеть расстояние между странами, однако с началом украинского кризиса «все изменилось».

Военные эксперты и специалисты по безопасности в беседе с Reuters отметили, что по мере изменения стратегии НАТО и расширения границ доступ к новым территориям и инфраструктуре открывает для альянса возможности наблюдения за Москвой и сдерживания, а также дает беспрецедентный шанс рассматривать всю северо-западную Европу как один блок.

Эксперты отмечают, что работы на железной дороге Лаурила — Торнио — Хапаранда должны завершиться в 2024 году, что облегчит союзникам переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в город Кемиярви, расположенный в часе езды от российской границы и в семи часах езды от Мурманска, в случае конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Финляндию бездумным ретранслятором политики хозяев НАТО. По ее мнению, после вступления в НАТО страна полностью потеряла самостоятельность.