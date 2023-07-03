Украинский солдат снял на камеру удар РСЗО по его подразделению

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на камеру удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) по его подразделению. Видео опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах показано, как отряд ВСУ двигается в лесополосе. Вскоре начинают раздаваться звуки приближающихся взрывов снарядов РСЗО. Один из снарядов детонирует в непосредственной близости от снимавшего.

«Детройт, Детройт, нас накрыли!» — передает вскоре по рации украинский военный. Он также отмечает, что подразделение понесло потери.