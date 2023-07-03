Зеленский признал наличие у  ВСУ трудностей на передовой

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что украинские военные на прошлой неделе испытывали определенные трудности на передовой. Об этом пишет ТАСС.

«На прошлой неделе на передовой было тяжело», - признался Зеленский.

Вместе с тем, уточнил украинский лидер, ВСУ «делают успехи» на поле боя.

Отмечается, что президент Украины не посчитал нужным рассказать, на каком направлении и какие конкретно подразделения якобы добились успеха.

Ранее в понедельник, 3 июля, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.