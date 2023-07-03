НАТО планирует использовать греческие порты против России

США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России. Транспортное командование США (USTRANSCOM) выставило тендер на закупку стивидорных работ (это работы, которые связанны с погрузочно-разгрузочными операциями и укладкой грузов на судне — прим. URA.RU) в греческих портах.

«Общая стоимость контракта достигает одного миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять греческих портов на пять с половиной лет эксплуатации», — передает греческая газета «Ризоспастис».

Отмечается, что порты будут использоваться странами НАТО и США для переброски сил к границам России. Также в новых версиях контракта есть информация об использовании и второстепенных портов. Они будут работать для нужд НАТО при необходимости.