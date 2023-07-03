НАТО планирует использовать греческие порты против России
США и страны НАТО хотят получить все порты Греции для отправки солдат к границам России. Транспортное командование США (USTRANSCOM) выставило тендер на закупку стивидорных работ (это работы, которые связанны с погрузочно-разгрузочными операциями и укладкой грузов на судне — прим. URA.RU) в греческих портах.
«Общая стоимость контракта достигает одного миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять греческих портов на пять с половиной лет эксплуатации», — передает греческая газета «Ризоспастис».
Отмечается, что порты будут использоваться странами НАТО и США для переброски сил к границам России. Также в новых версиях контракта есть информация об использовании и второстепенных портов. Они будут работать для нужд НАТО при необходимости.
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что НАТО могут ввести войска на Украину в случае провала контрнаступления. Он также отметил, что страны Запада долгое время ждали наступления, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь обещанных результатов.