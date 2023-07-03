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Сальдо рассказал о потерях ВСУ в районе Антоновского моста

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, пытаясь перебраться на другую сторону Днепра. Его слова передает РИА Новости.

Сальдо рассказал о потерях ВСУ в районе Антоновского моста
© Lenta.ru

«Данные есть по потерям противника. Это уже более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько самоходных орудий, которые там пытаются двигаться. И, конечно, большое количество лодок», — сказал Сальдо.

Ранее он сообщил, что противник пытается дистанционно минировать подходы к российским позициям на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России своевременно проводят разминирование и «отправляют на дно» плавсредства украинской армии.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинских диверсантов, которые пытались высадиться на остров Антоновский на херсонском направлении.

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