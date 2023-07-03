$88.38+1.3596.02+0.91

В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА

Над селом Борки в Валуйском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА
© РИА Новости

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал глава области.

Он добавил, что на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле после случившегося.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости