В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА
Над селом Борки в Валуйском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал глава области.
Он добавил, что на данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле после случившегося.
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