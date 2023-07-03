В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА

Над селом Борки в Валуйском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.