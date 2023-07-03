Французский танк AMX-10 «погубил» свой украинский экипаж из-за слабой брони

Французский танк AMX-10 «погубил» свой украинский экипаж. Как сообщает The Telegraph, тонкая броня оказалась неспособна защитить от осколков снарядов, которые поражают бронированную технику даже при отсутствии прямого попадания.

© Wikimedia.org

Автор материала ссылается на 34-летнего командующего батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, переданные Украиной колесные танки непрактичны в условиях наступления на фронте. В частности, AMX-10 уступает британской бронемашине Husky в броне.

Журналисты британского издания делают акцент на низкой степени защиты экипажа, а также заключают в кавычки слово «танк», говоря о французской технике.