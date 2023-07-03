МАГАТЭ: ЗАЭС переподключилась к запасной линии электропередач

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые за последние четыре месяца вновь подключена к одной из резервных линий электропередач. Однако ситуация с электроснабжением на станции все еще остается нестабильной. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в МАГАТЭ, переподключение линии 330 кВ имеет большое значение для ЗАЭС, так как в последние месяцы она полагалась только на одну главную линию 750 кВ для получения внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и обеспечения ядерной и физической безопасности. Ранее на станции было четыре линии 750 кВ.

МАГАТЭ отмечает, что подключение новой линии является значительным событием, учитывая, что ЗАЭС продолжала работать только на одной линии с напряжением 750 кВ в течение последних нескольких месяцев.