Российские воины продолжают утилизировать технику 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Боевики, ранее наносившие на свои боевые машины пехоты обозначения, похожие на те, что использовались вермахтом, понесли значительный урон. Например, в боевых машинах пехоты М2 Bradley ODS-SA.

Всего в этом соединении имелось около сотни таких БМП американского производства. Сейчас же, даже по западным данным, они потеряли поврежденными, в том числе сгоревшими и взорвавшимися, двадцать пять штук. Это без учета тех, что вышли из строя и эвакуированы в тыл.

Интересно, что в ходе других военных компаний, где участвовали данные средства доставки пехоты, они, как правило, выгорали, и их массивные боевые отделения с 25-мм пушками проваливались внутрь корпуса. В ходе специальной военной операции выяснилось, что такие "двойки" могут еще и хорошо "метать" свои башни на десятки метров.

Как, например, произошло недавно на Ореховском направлении. Здесь различные части Bradley разбросало на значительном удалении друг от друга. Если за броней находился экипаж и десант, и они не успели эвакуироваться, им явно не поздоровилось.