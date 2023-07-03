В Польше заявили о проблемах с ремонтом танков Leopard

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в стране не могут начать ремонт украинских танков Leopard из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РИА Новости.

В середине июня стало известно о планах Польши и Германии заключить сделку для создания центра ремонта немецких танков Leopard, которые ранее получила Украина. Предполагалось, что центр построят в городе Гливице на юге Польши.

2 июля немецкие СМИ сообщили, что страны не смогли договориться о создании центра, так как в Польше высказали завышенные требования по оплате: в Варшаве якобы захотели получать сто тысяч евро за обслуживание одного танка, а в Германии стоимость таких работ оценили в 12 тысяч.

Моравецкий заявил, что вопросы в отношении сделки есть и у Польской группы вооружений, и у немецкой стороны.

«Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей», - сказал премьер.

Ранее западная техника, включая танки Leopard 2A6, была подбита или брошена украинскими солдатами возле села Малая Токмачка.