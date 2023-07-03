Бои в районе Антоновского моста: что известно

В Минобороны заявили, что российские военные уничтожили силы ВСУ, высадившиеся в районе Антоновского моста в Херсонской области. «Рамблер» собрал последние новости на эту тему.

Предыстория

29 июня начальник штаба полка с позывным Белый рассказал РИА Новости, что после разрушения плотины Каховской ГЭС российским силам пришлось убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове Антоновский между двумя берегами Днепра.

«Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты», - подчеркивал он.

В конце июня временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы успешно топят лодки, на которых пытаются переправиться подразделения ВСУ.

Сальдо подчеркивал, что ВСУ не создали плацдарма в районе Антоновского моста и не имеют там наступательного потенциала.

Также он отмечал, что за двое суток ВС РФ потопили шесть лодок с тремя десятками украинских военных.

Заявление Минобороны

2 июля в Telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение, что российские силы завершили уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Деталей военные не привели.

3 июля Сальдо заявил, что попытки ВСУ пересечь Днепр у Антоновского моста оказались безуспешными.