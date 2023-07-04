В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины на Донецком направлении в ходе боевых действий понесли потери до 290 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке.

Уточняется, что также были уничтожены две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также польская САУ «Krab».

Кроме того, отмечается, что в Донецкой народной республике российские военные ликвидировали полевой склад боеприпасов одной из бригад ВСУ.

Накануне глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что с 4 июня украинская армия потеряла около 2,5 тыс. единиц вооружения. По его словам, российским войскам удалось уничтожить 16 танков Leopard, что составляет практически 100% поставленных Польшей и Португалией Украине машин этого типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.