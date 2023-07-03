НАТО проведет военные учения в Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о проведении военных учений в юго-западной части края в начале июля, передает Kosovapress.

4-6 июля состоятся учения «Большая стена» (Big Rock), они являются регулярными.

Как отмечается, маневры будут включать дневные и ночные полеты перемещения с использованием наземных средств и вертолетов. Целью учений является повышение боеготовности и подготовки подразделений.

В KFOR заявили, что маневры должны оказать минимальное влияние на гражданское население и коммерческую деятельность восьми муниципалитетов.

В мае президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи торжественно открыла этап крупнейших маневров НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. Позднее Минобороны Косово заявило об отмене запланированных мероприятий в рамках учений из-за ситуации на севере страны.