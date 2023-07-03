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Иркутский авиационный завод передал Минобороны партию двухместных истребителей Су-30СМ2

Иркутская Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию «Ростех», поставила Минобороны РФ партию двухместных истребителей Су-30СМ2. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Партия истребителей Су-30СМ2 поступила в распоряжение Минобороны России
© Министерство обороны РФ

«Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны <...> Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», — поделился первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

До этого гендиректора концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрея Моторко задержали по подозрению в мошенничестве.

СК просит суд арестовать Моторко до 27 августа.

Позже Пресненский суд Москвы отправил Моторко в следственный изолятор до конца августа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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