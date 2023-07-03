Партия истребителей Су-30СМ2 поступила в распоряжение Минобороны России

«Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны <...> Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», — поделился первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.