Партия истребителей Су-30СМ2 поступила в распоряжение Минобороны России

Иркутский авиационный завод передал Минобороны партию двухместных истребителей Су-30СМ2
Иркутская Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в госкорпорацию «Ростех», поставила Минобороны РФ партию двухместных истребителей Су-30СМ2. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
«Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны <...> Все самолеты, запланированные к поставкам в текущем году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении», — поделился первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
До этого гендиректора концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») Андрея Моторко задержали по подозрению в мошенничестве.
СК просит суд арестовать Моторко до 27 августа.
Позже Пресненский суд Москвы отправил Моторко в следственный изолятор до конца августа.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.