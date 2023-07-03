США готовят провокации для срыва арабо-сирийского урегулирования

США готовят провокации в Сирии для срыва арабо-сирийского процесса урегулирования. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР), об этом заявил директор службы Сергей Нарышкин.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда делают все, чтобы дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ.

Напомним, что ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что «коалиция» США в Сирии 315 раз за июнь нарушила меморандум по безопасности полетов в Сирии. Сами нарушения носят целенаправленный характер, а их количество ощутимо растет.