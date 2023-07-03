ВС России на трех направлениях уничтожили 16 танков Leopard

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные Украине Польшей и Португалией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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По его словам, лишь на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, российские военные уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.