ВС России на трех направлениях уничтожили 16 танков Leopard

Шойгу: ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, которые поставили Польша и Португалия
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные Украине Польшей и Португалией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
По его словам, лишь на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, российские военные уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.
«Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.
Напомним, что ранее The Wall Street Journal сообщала, что Киев перетсал посылать западные танки в атаку на российские позиции и пытается наносить удары по российской обороне «издалека». По их информации, наземное наступление украинцев застопорилось и Вооруженные силы Украины боятся рисковать войсками. По версии издания, Украина хочет попробовать прервать линии снабжения российской армии.