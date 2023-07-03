«Возможно и нужно»: эксперт о предложении вернуть российские силы на Кубу
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, который призвал российские власти рассмотреть возможность возвращения военных на Кубу.
Мягков ранее выразил мнение, что вывод воинского контингента РФ с Кубы с последующим закрытием центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе оказался невыгодным для Москвы. По его словам, возвращение российских военных на остров позволило бы "держать руку на пульсе" своего стратегического соперника — США, передавало РИА Новости.
Комментируя предложение, Подберезкин подчеркнул, что решение президента Владимира Путина от 2001 года о выводе российских сил с Кубы было "односторонней акцией" российской стороны.
Там находилась российская бригада и мощная радиоэлектронная станция слежения, способная перехватывать все телефонные переговоры на большей части территории США - даже те, которые велись по закрытой связи. То есть оттуда мы контролировали фактически всю территорию Соединенных Штатов, при этом аренда и охрана этой базы нам обходилась относительно дешево.Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
В отношениях с США не стоит пытаться использовать односторонние действия, поскольку они дают противоположный результат, отметил аналитик.
"Если бы мы усилили свою разведывательную деятельность и военную активность на Кубе, то эффекта от этого было бы значительно больше. Но мы тогда действовали в режиме "а-ля Горбачев", но такой режим неоднократно доказывал свою несостоятельность. И свертывание базы было одним из таких действий", — сказал Подберезкин.
Он напомнил, что в обмен на закрытие базы России было обещано предоставить всю необходимую ей информацию от различных разведывательных средств.
"Но в серьезности такой аргументации я сомневаюсь, потому что в противном случае американцы не держали бы многочисленные центры радиоэлектронного слежения во всем мире. Это огромные центры, в которых работают тысячи людей. Они расположены и в Европе, и в Тихом океане, и в Юго-Восточной Азии. Они очень дорого обходятся американцам, однако они их не бросают", — отметил профессор.
Подберезкин поддержал инициативу по восстановлению присутствия российских сил на Кубе.
"Считаю, что возвращение на Кубу возможно и нужно. Соответствующие действия будут восприняты как наиболее эффективный ответ с точки зрения улучшения отношений с Соединенными Штатами", — заявил эксперт.
Ранее в ЕП выразили обеспокоенность укреплением отношений Кубы и России на фоне ситуации на Украине.