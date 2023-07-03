«Возможно и нужно»: эксперт о предложении вернуть российские силы на Кубу

"Но в серьезности такой аргументации я сомневаюсь, потому что в противном случае американцы не держали бы многочисленные центры радиоэлектронного слежения во всем мире. Это огромные центры, в которых работают тысячи людей. Они расположены и в Европе, и в Тихом океане, и в Юго-Восточной Азии. Они очень дорого обходятся американцам, однако они их не бросают", — отметил профессор.