Системы ПВО за июнь уничтожили 158 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу .

Также за июнь было уничтожено 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов.