В Финляндии признали отставание арктического флота НАТО от российского

ВМС НАТО в арктическом регионе отстают от России на 10 лет в военно-технологическом плане, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.

Глава института Саму Пауккунен отметил, что, несмотря на СВО, «военно-морская составляющая Северного флота [ВМФ России] и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми». При этом РФ активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике, передает ТАСС.