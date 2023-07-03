В Минобороны Украины рассказали, почему не покупают китайские БПЛА

Министерство обороны Украины не приобретает китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США. Об этом заявил замглавы ведомства по вопросам цифрового развития Виталий Дейнега.

"Я видел, как министр обороны Алексей Резников сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", - сказал Дейнега в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Между тем в декабре 2022 года Резников заявил, что Минобороны Украины не закупает гражданские БПЛА типа Mavic, поскольку те не приспособлены для работы в боевых условиях. Однако известно, что Украина все же покупает в том числе китайские беспилотники с помощью волонтеров и, возможно, через официальные каналы.