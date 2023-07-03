В Ростехе высоко оценили качество винтовки СВЧ

В Ростехе отметили качество снайперской винтовки Чукавина. Здесь считают, что она проживет так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова.

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Об этом РИА Новости заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. Он отметил, что СВД приняли на вооружение 3 июля 1963 года. И она до сих пор используется военными. Это самое массовое снайперское оружие в мире, винтовка эксплуатируется в армиях более 30 стран мира.

Однако специалисты "Калашникова" постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Так на смену СВД пришла снайперская винтовка Чукавина. Она взяла все лучшее от предшественницы, но имеет преимущества. У новой винтовки меньший вес за счет использования современных материалов и относительно малые габариты. Масса без боеприпасов - 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии - до 115 сантиметров, емкость магазина - десять патронов.