Министр обороны Китая встретился с главкомом ВМФ России

«Мы надеемся, что обе стороны будут укреплять связь на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения и патрульные лиги, расширять прагматичное сотрудничество в профессиональных областях и вносить позитивный вклад в поддержание мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире», — заявили в МО КНР.