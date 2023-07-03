Противопехотный дрон-конструктор готовят к испытаниям

В опытно-конструкторском бюро беспилотного авиастроения разработан беспилотник самолетного типа "Вектор ЛК-210", предназначенный для поражения живой силы противника. Аппарат готовят к летным испытаниям.

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- БПЛА построен по съеме "летающее крыло" и отличается широкой универсальностью. Это летательный аппарат с модульным шасси, позволяющим компоновать внутри и снаружи различное оборудование - вплоть до замены части фюзеляжа под поставленную задачу, - рассказали ТАСС в ОКБ.

Дрон способен нести до 2,5 килограмма полезной нагрузки. Поскольку основное назначение "Вектора" - борьба с живой силой противника, на него могут подвешиваться две ручные гранаты, кумулятивная ручная граната либо четыре боеприпаса ВОГ-17 ВОГ-25.

- Упор в боевой нагрузке сделан именно на ВОГ, поскольку эти гранаты есть в любом подразделении, - пояснили конструкторы. Подготовить противопехотный беспилотник к летным испытаниям планируется до конца лета.

Расчетное время полета "Вектора" составляет 90 минут, максимальная высота 2500 метров, крейсерская скорость 65 километров в час. Предстартовая подготовка под силу одному человеку и занимает 12 минут. Обратно на землю беспилотник возвращается на парашюте.