Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром
Военнослужащие российской Южной группировки войск пресекли попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС России, передает РИА Новости.
По его словам, ночью российским военным при помощи беспилотника удалось вскрыть выдвижение противника и занятие им исходного района в лесопосадке для наступления ранним утром. В результате удара по группе украинских военных, насчитывающей до 50 человек, она понесла потери в размере 80 процентов от своей численности.
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