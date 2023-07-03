Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром

По его словам, ночью российским военным при помощи беспилотника удалось вскрыть выдвижение противника и занятие им исходного района в лесопосадке для наступления ранним утром. В результате удара по группе украинских военных, насчитывающей до 50 человек, она понесла потери в размере 80 процентов от своей численности.