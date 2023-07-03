В Российском военно-историческом обществе призвали вернуть армию на Кубу

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков призвал российские власти рассмотреть возможность возвращения военных на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные покинули Кубу 3 июля 1993 года, а российская станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе работала до 2002-го.

По мнению Мягкова, решение вывести с Кубы российский военный контингент и закрыть станцию разведки было невыгодным для Москвы.

«Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы «видели» весь юго-восток США <…>. Мы верили, что у нас нет врагов, хотя Вашингтон не переставал думать о нас как о потенциальном противнике», - подчеркнул научный директор РВИО.

Он отметил, что российские военные также защищали бы интересы Кубы в случае своего возвращения.

В то же время Мягков заявил, что России не стоит расширять военную инфраструктуру в ущерб основным задачам, главная из которых - спецоперация.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «не хочет ничего ни подтверждать, ни исключать», комментируя возможное появление российских военных баз на Кубе или в Венесуэле.