В ЛНР сообщили об отражении ВС РФ за неделю почти 60 атак ВСУ на луганском направлении
Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили почти 60 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В течение минувшей недели Вооруженными силами РФ на луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника", - сказал он.
Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшую неделю ликвидировали порядка 3 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, а также пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на луганском участке фронта.
"Уничтожено около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных боевых бронированных машин, 10 танков, в том числе иностранного производства. Также поражено 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем", - отметил собеседник агентства.
Марочко 26 июня сообщал ТАСС, что военнослужащие группировки войск "Юг" за неделю отбили более 50 атак на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции, было уничтожено порядка 2,6 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников.