Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили почти 60 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В течение минувшей недели Вооруженными силами РФ на луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника", - сказал он.

Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшую неделю ликвидировали порядка 3 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, а также пресекли действия 14 украинских диверсионно-разведывательных групп на луганском участке фронта.

"Уничтожено около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных боевых бронированных машин, 10 танков, в том числе иностранного производства. Также поражено 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем", - отметил собеседник агентства.