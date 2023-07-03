Мобилизация: последние новости на сегодня 3 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 июля 2023, в материале «Рамблера».

Губернатор Комарова подписала закон о выделении земли участникам СВО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала законопроект, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право бесплатно получить земельный участник. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информацию, размещенную на официальном сайте правительства ХМАО.

«Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон», — рассказала Комарова. Теперь ветераны и участники боевых действий, а также их родственники могут бесплатно получить земельный участок.

Участники СВО стали получать новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0

Российские военнослужащие в зоне ведения боевых действий на Украине стали получать новое всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0. Новую форму сперва протестировали в реальных боевых условиях, затем она ушла в массовое производство. Об этом пишет «Российская газета».

Солдаты уже получили первую партию новой формы, это несколько десятков тысяч комплектов. Как сообщает Министерство обороны РФ, комплекты нового обмундирования уже показали себя с лучшей стороны в ходе выполнения боевых задач при разных погодных условиях. Солдаты положительно отзываются о ней, отмечая, что форма удобная и практичная.

Более 40 тонн гуманитарной помощи отправится в зону СВО из Иркутской области до 1 августа

Гуманитарная помощь весом в 40 тонн отправится из Иркутской области в зону ведения боевых действий на Украине до начала августа. Об этом проинформировала пресс-служба администрации Иркутской области, пишет RuNews.ru.