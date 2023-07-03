Новую тактику Т-90 против ВСУ показали на видео

Т-90 крушат здесь противников с закрытых и открытых позиций по новой технологии , максимально задействовав преимущества своих машин.

Используя рельеф местности, танки скрытно выдвинулись на позиции. Получив от разведки координаты целей, командиры танков использовали новую тактику: за короткое время применив разные типы боеприпасов против разных целей. Первым выстрелом была подбита БМП противника - для этого использовали управляемый боеприпас, точность поражения которым у Т-90А близка к единице. Затем фугасными снарядами танки разметали опорные пункты ВСУ, а осколочными уничтожили пехоту и контрбатарейный радар.