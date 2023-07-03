Минобороны РФ: танки использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны РФ отметили, что операторы-наводчики первым выстрелом управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику, а затем уже осколочными и фугасными снарядами нанесли поражение опорному пункту и военным украинской армии. 1 июля глава пресс-центра российской группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявлял, что российские танкисты группировки уничтожили две американские бронированные машины, которые были переданы украинским войскам. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.