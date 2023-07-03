Минобороны РФ: танки использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Танки Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, используя новую тактику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
"Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", - сказано в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что операторы-наводчики первым выстрелом управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику, а затем уже осколочными и фугасными снарядами нанесли поражение опорному пункту и военным украинской армии. 1 июля глава пресс-центра российской группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявлял, что российские танкисты группировки уничтожили две американские бронированные машины, которые были переданы украинским войскам. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.