Действия России в конфликте на Украине вполне объективны, в то время как Киев раз за разом допускает ошибки. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в Twitter, передает РИА Новости.

Он считает, что Россия начала специальную военную операцию, «глядя на часы», чтобы заставить Украину перейти к урегулированию их разногласий через дипломатию. Первого апреля 2022 года это прекратилось, и с тех пор Москва руководствуется объективностью и «контролирует поле боя». Украина же спешит и проигрывает, считает Риттер.

Агентство напоминает, что Скотт Риттер неоднократно высказывался об ошибках Киева и западных стран. Он считает, что ложь НАТО о скорой победе Вооруженных сил Украины в контрнаступлении обрекла местных жителей на уничтожение.