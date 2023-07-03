Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ

Командиры специального назначения особой воздушной службы Великобритании (SAS) могли уничтожить данные с компьютеров, чтобы скрыть доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 годы. Такое предположение выдвинула британская газета Times со ссылкой на расследование, передает РИА Новости.

Издание пишет, что ранее британская пресса уже начинала подобное расследование, предполагая, что подразделения SAS уничтожали мирных жителей Афганистана в ходе ночных рейдов, организованных для захвата представителей Талибана*.

«Командиры нарушили приказ и вместо этого безвозвратно удалили неизвестное количество данных со своего главного компьютерного сервера», — считает Times. В материале подчеркивается, что командиры подразделений получили приказ сохранить компьютерные данные до прибытия офицеров королевской военной полиции.

Издание также ссылается на новые данные о том, что в период с 2010 по 2013 год тремя из четырех эскадрилий SAS было ликвидировано до 80 мирных жителей в Афганистане. Один солдат за один рейд убил 35 человек, предполагает издание.