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Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ

Командиры специального назначения особой воздушной службы Великобритании (SAS) могли уничтожить данные с компьютеров, чтобы скрыть доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 годы. Такое предположение выдвинула британская газета Times со ссылкой на расследование, передает РИА Новости.

Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ
© ТАСС

Издание пишет, что ранее британская пресса уже начинала подобное расследование, предполагая, что подразделения SAS уничтожали мирных жителей Афганистана в ходе ночных рейдов, организованных для захвата представителей Талибана*.

«Командиры нарушили приказ и вместо этого безвозвратно удалили неизвестное количество данных со своего главного компьютерного сервера», — считает Times. В материале подчеркивается, что командиры подразделений получили приказ сохранить компьютерные данные до прибытия офицеров королевской военной полиции.

Издание также ссылается на новые данные о том, что в период с 2010 по 2013 год тремя из четырех эскадрилий SAS было ликвидировано до 80 мирных жителей в Афганистане. Один солдат за один рейд убил 35 человек, предполагает издание.

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило о начале независимого расследования о незаконных действиях Вооруженных сил страны, которые они, предположительно, могли совершить в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года.

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