В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом в понедельник, 3 июля, свидетельствуют соответствующие данные официального ресурса для оповещения граждан.

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Так, сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, ряд украинских средств массовой информации сообщают о звуках взрыва в указанных регионах. Местное руководство объясняют их работой систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

В начале июня Вооруженные силы России нанесли удар по важному узлу украинской армии в Харьковской области. Известно, что атака пришлась по городу Чугуеву, который является важным логистическим узлом с базами личного состава противника.