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Медведев допустил ядерный апокалипсис

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность разрешения противостояния в мире. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

Медведев допустил ядерный апокалипсис
© ТАСС

Медведев заявил, что урегулировать мировой конфликт возможно через третью мировую войну. Он также назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным.

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«Один из способов его [противостояния] разрешения — третья мировая война. Но он очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет», — подчеркнул он.

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